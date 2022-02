Brutto incidente domestico al GF Vip, con Manila Lazzaro che "paga pegno" alla sua lodevole abitudine di lavare le stoviglie degli inquilini della casa

Un incidente si è verificato al GF Vip 6, con Manila Lazzaro che inavvertitamente si ferisce e con il medico costretto ad “intervenire” nella casa più spiata d’Italia. Ma cosa è successo? Che la ben nota attenzione per le faccende domestiche della concorrente ex Miss Italia, attenzione non esattamente “virale” fra gli altri inquilini, le è costata un brutto taglio al dito.

Incidente al GF Vip: la verve domestica di Manila le fa un brutto scherzo

Ecco com’è andata: la volenterosa Lazzaro lava spesso le stoviglie sporche dei suoi coinquilini e in cucina, ad un certo punto, ha pagato pegno a questa sua lodevole abitudine. Manila infatti stava lavando un coltello quando si è ferita al dito con la lama. Dato che quel taglio era abbastanza profondo è dovuto intervenire un medico, anzi, una dottoressa, che ha disinfettato la ferita e fasciato la mano.

La ferita, il taglio profondo e la medicazione, poi il racconto della Lazzaro ai coinquilini

Dopo circa un’oretta per la medicazione Manila è tornata in casa ed ha raccontato cosa le era capitato. “Mi sono tagliata con un coltello ed è arrivata la dottoressa a farmi la medicazione. Ho avuto un’incidente. Lavando un coltello mi sono fatta una ferita brutta, bella profonda”. E ancora, incalzata dai coinquilini: “Si non era un taglietto, era bello evidente.

Ho subito capito che non era una cosa leggera ed è dovuta venire una dottoressa a visitarmi e medicarmi”.

L’avviso ai coinquilini: “Ora però i piatti ve li lavate voi, ho la ferita e i guanti sono stretti”

“Sì esatto è venuta e mi ha disinfettato ed ha sistemato tutto”. Poi la chiosa in perfetta modalità donna di casa: “Ora ragazzi non posso lavare i piatti perché ho la ferita e non sono arrivati dei guanti abbastanza larghi quindi mi fermo.

Esatto non ci sono quelli taglia M, allora non tocco i piatti, visto come sto messa con la mano”.