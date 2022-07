Incidente al GRA, BMW si schianta contro un guardrail: due morti e tre feriti gravi

Incidente al GRA: un drammatico sinistro stradale si è consumato a Roma quando nel momento in cui una BMW ha impattato contro un guardrail.

Incidente al GRA: un drammatico sinistro stradale si è consumato a Roma quando nel momento in cui una BMW ha violentemente impattato contro un guardrail. L’incidente ha causato la morte di due persone e tre feriti gravi.

Incidente al GRA, BMW si schianta contro un guardrail

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio, intorno alle 03:00, è stato segnalato un incidente mortale avvenuto quando un’auto si è schiantata contro un guardrail. La vicenda si è verificata sul Grande Raccordo Anulare a Roma, in corrispondenza dell’uscita 26 Pontina/Eur/Cristoforo Colombo.

In merito all’accaduto, alle 06:53 di domenica 31 luglio, Luceverde Roma ha condiviso un post su Twitter per comunicare la chiusura del Grande Raccordo Anulare per incidente.

In particolare, è stato segnalato il blocco della circolazione all’altezza dello svincolo per via Cristoforo Colombo in carreggiata interna con obbligo di uscita su via Pontina. Allo stesso modo, è stata comunicata la chiusura delle rampe di immissione sulla via Pontina in carreggiata interna. Il tratto dovrebbe essere stato infine riaperto intorno alle ore 09:00 di domenica, in seguito alla rimozione della BMW rimasta coinvolta nell’incidente.

Dinamica, soccorsi e ricostruzioni: due morti e tre feriti

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il tragico sinistro avvenuto a Roma nella notte di domenica 31 luglio è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto.

Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno, giunti sul posto alle tre del mattino.

I paramedici hanno prestato soccorso ai soggetti rimasti coinvolti nell’incidente al GRA.

Il bilancio, tuttavia, riporta la presenza di due vittime e tre feriti gravi che sono stati portati d’urgenza in pronto soccorso. Al momento, l’identità delle vittime non è stata rivelata.

I carabinieri, invece, hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso al fine di determinare la dinamica dell’incidente. Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che il conducente della BMW abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo.