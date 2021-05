Incidente al porto di Salerno, Matteo Leone morto a 34 anni dopo aver sconfitto la leucemia. Il cordoglio del sindaco della città Vincenzo Napoli

Incidente sul lavoro, Matteo Leone è morto a 34 anni dopo aver sconfitto la leucemia ma inerme contro il carrello elevatore che lo aveva schiacciato nella giornata di ieri, 25 maggio, al porto di Salerno. Purtroppo il giovane operaio che era riuscito a vincere un cancro al sangue non ce l’ha fatta, questo malgrado gli sforzi dei medici che lo avevano preso in cura subito dopo quel terribile incidente.

Il cuore forte di Matteo, cuore granata che batteva forte per la sua Salernitana, si è arreso.

Porto di Salerno, Matteo Leone è morto, tifoso doc e devoto di San Matteo e Sant’Anna

E ad arrendersi non è stato un cuore “qualunque”, ma quello di un giovane uomo che aveva saputo raccogliere intorno a se la stima di tutti: portatore di San Matteo e di Sant’Anna, tifosissimo della Salernitana e, da quanto aveva sconfitto il male che lo aveva colpito, donatore dell’Ail.

Dei social Matteo si serviva spesso per invitare amici e conoscenti a fare donazioni all’associazione che occupa dalle lotta alle leucemie. Il centro storico di Salerno, una vera “comunità nella comunità”, è rimasto annichilito dalla notizia della morte di Matteo.

Incidente al porto di Salerno, Matteo Leone morto a 34 anni, il cordoglio del sindaco

Lo stesso sindaco Vincenzo Napoli lo ha voluto ricordare con il cordoglio espresso da lui e dall’amministrazione “alla famiglia, agli amici ed ai colleghi di lavoro.

La tragica fine del giovane lavoratore portuale addolora tutta la nostra comunità. Ogni morte sul lavoro è straziante ed inaccettabile. E rende urgente la verifica dell’accaduto insieme al massimo impegno per la prevenzione e la sicurezza“. Sulle cause che hanno provocato l’ennesima morte sul lavoro sta indagando la magistratura in queste ore con l’acquisizione delle prime testimonianze e con il sequestro del carrello.

Incidente al porto di Salerno, è morto Matteo Leone e i tifosi granata lo ricordano con un post

E sulla pagina Facebook della salernitana Romanticismo Ultras è comparso un commovente post corredato da una foto iconica di Matteo che veste la gloriosa maglia granata: “Arriva una triste notizia e noi come sempre onoriamo e ricordiamo i nostri simili che adesso sono lì sopra in cielo . Purtroppo Matteo Leone di anni 34 non ce l’ha fatta dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. La Pagina porge le condoglianze alla famiglia e a tutta la Salerno ultras. Che la terra ti sia lieve”.