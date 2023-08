Grave incidente nel pomeriggio di ieri, domenica 20 agosto, all’innesto tra la A26 e la A8, in galleria. Poco dopo le 17, una vettura si è schiantata contro il guard-rail senza coinvolgere altri mezzi, finendo distrutta.

Per fortuna, le vetture che seguivano hanno fatto in tempo a fermarsi prima di finire addosso all’auto incidentata.

Sono cinque le persone ferite di cui due in codice rosso, una in codice giallo e due in codice verde.

Incastrati tra le lamiere

A bordo c’era una giovane coppia con una bambina di 7 anni, tutti rimasti incastrati tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno lavorato più di un’ora per estrarre le tre persone e affidarle alle cure degli operatori sanitari arrivati con ambulanze, automediche e l’elisoccorso.

Le tre persone soccorse sono state accompagnate al pronto soccorso per gli esami e le terapie opportune.

Lunghe code

In autostrada si sono subito formate code chilometriche: il traffico si è bloccato al punto da costringere a chiudere il tratto tra Gallarate nord e Gallarate in direzione Milano, poi riaperto intorno alle 19:30.

