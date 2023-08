La South Dakota Highway Patrol sta indagando su un terribile incidente avvenuto a Elkton, tra un treno e un’automobile. Il bilancio è di due vittime.

Incidente tra auto e treno a Elkton: due morti

La South Dakota Highway Patrol sta indagando su un terribile incidente avvenuto venerdì 18 agosto 2023 a Elkton, dove un’automobile si è schiantata contro un treno. Il bilancio è di due vittime. Secondo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, intorno alle 19, una Kia Sorrento del 2011, che viaggiava verso sud sulla SD Highway 13, per cause da accertare si è andata a schiantare contro il braccio di un passaggio a livello, colpendo il treno che stava transitando.

Incidente tra auto e treno a Elkton: cosa è successo?

L’automobile ha preso fuoco e ha intrappolato i due occupanti, che sono deceduti sul posto. Il treno dopo lo schianto ha deragliato contro un silo per il grano. La SD Highway 13 è stata chiusa per diverse ore e Cornell Avenue è rimasta chiusa per giorni, per le operazioni in corso per rimuovere i vagoni del treno deragliato. L’identità delle vittime al momento non è stata resa nota.