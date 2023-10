Domenica 15 ottobre si è verificato un terribile incidente all’autodromo. Un motociclista di 44 anni ha perso la vita. La vittima è Paolo Tacci.

Incidente all’autodromo: morto motociclista di 44 anni

Terribile incidente all’autodromo di Magione, nella giornata di domenica 15 ottobre. Paolo Tacci, motociclista di 44 anni, di Deruta, ha perso la vita e purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. “Nel corso di un evento organizzato da promoter, in un momento di fine giornata in cui in pista stavano girando una decina di moto, una di loro è andata a sbattere contro il muro dei box. L’impatto si è verificato a 50 metri dall’ultima curva che precede il rettilineo del traguardo, all’altezza dei box 4 e 5” ha reso noto l’autodromo. Gli accertamenti al momento sono in corso.

Motociclista di 44 anni morto in un incidente: i messaggi di cordoglio

“Mitico Tiaccione, carissimo Paolo, grande amico della mia vita. Insieme abbiamo fatto così tante volte tremare i pilastri del Cielo, che alla fine oggi è venuto giù. E con lui è rimasto sotto un altro pezzo di me, l’ho sentito subito appena me lo hanno detto che si è staccato. La cosa triste e bella è che già mi manchi e già ti sento. Ecco, ora puoi tornare a farti dare dalla tua mamma per colazione un litro di latte con un panettone intero, come quando eravamo ragazzi. Presidia di là e saluta chi sai, perché un giorno ti riabbraccerò come in questi quasi 30 anni, ma non ora. Quindi troviamo il modo ogni tanto di stare insieme come stasera, perché io ti penserò per sempre e mi mancherai tanto, tanto, tanto e non mi puoi lasciare proprio solo. Ti ho voluto un gran bene. Il Fedo” ha scritto Federico Ricci, capo di gabinetto della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

“Vogliamo ricordarti per sempre cosi, caro Paolo. Grande appassionato di moto, persona gentile, disponibile e sempre sorridente. Ci uniamo al dolore dei familiari, di tutti gli amici e le amiche, del Presidente e dei soci del Ducati Club Perugia Doc” ha scritto scrive C.D.P. Ducati Perugia.