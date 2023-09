Il drammatico incidente di Brandizzo, in cui cinque operai sono morti dopo essere stati travolti da un treno lungo la ferrovia, ha sconvolto tutta Italia. Le domande a cui non si reisce a dare risposta sono tante: perché il treno è passato da lì a quella velocità (160 chilometri orari)? C’è stato un errore di comunicazione tra Fs e la ditta di manutenzione per la quale lavoravano gli operai? E chi ha dato il via libera ai lavori? Nel frattempo, i sindacati hanno annunciato per oggi uno sciopero dei manutentori di Rfi.

Incidente Brandizzo: annunciato per oggi lo sciopero dei manutentori

I sindacati, seguendo una decisione presa collettivamente da più enti (da Maurizio Landini alle Usb) hanno deciso di proclamare per oggi – venerdì 1 settembre – una giornata di sciopero dei manutentori di Rfi. Tutta Vercelli, invece, sarà coinvolta lunedì in uno sciopero dei mezzi di trasporto.

Le indagini sulla tragedia

A poco più di 24 ore dalla terribile tragedia di Brandizzo, le autorità portano avanti le indagini per fare luce su quanto successo sul binario. Al momento, si procede per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti. I due operai facenti parte del gruppo di manutentori e rimasti illesi, sono già stati sentiti, ma non si sanno spiegare come l’incidente possa essere capitato.