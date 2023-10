Incidente bus Mestre, Brugnaro: "Scena apocalittica". Meloni: "Profondo cordoglio"

Un bilancio drammatico e scene da incubo… a Mestre un bus è precipitato finendo sui cavi dell’elettricità, prendendo fuoco. Fin dai primi istanti sono arrivate le reazioni delle principali personalità politiche, una tutti la presidente del Consiglio Meloni. Il sindaco di Venezia Brugnaro ha disposto il lutto cittadino.

Incidente bus a Mestre, Meloni: “Il pensiero va alle vittime”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha dedicato un pensiero alle famiglie delle vittime: “Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia”.

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha invece affermato sulla pagina social Facebook: “Un autobus è caduto dal cavalcavia Vempa, a Mestre. A bordo c’erano numerose persone. Sospesa la linea ferroviaria fra Mestre e Venezia. Ci sarebbero delle vittime e feriti. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto in un tratto sopraelevato di via dell’Elettricità, il pullman è precipitato da un’altezza di 15 metri ed è finito sul sedime ferrioviario che scorre a fianco della strada. Non si conosce al momento la dinamica dell’incidente”.

Brugnaro:”Il bus era carico di gente”

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, intervenuto davanti ai microfoni di RaiNews24, ha spiegato che il bus stava trasportando moltissime persone che stavano rincasando dal lavoro: “È uscito completamente di strada, è volato giù dal ponte. Era un autobus di linea, era una strada a scorrimento veloce. Siamo in lutto”, ha spiegato.

Piantedosi: “È un bilancio tragico”

Non ultimo il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, intervenuto all’edizione straordinaria del Tg1 ha osservato: “Il bus ha fatto un volo di trenta metri”, spiegando inoltre che “il fattore di aggravio dello scenario sia stato determinato dal fatto che c’era l’alimentazione a metano, e quindi il fuoco si è sviluppato velocemente”. Infine ha evidenziato: “È un bilancio molto tragico e drammatico ma temo che possa essere destinato a crescere”.