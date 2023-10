Incidente bus Mestre, parlano i genitori di Marko: "Gli abbiamo detto che Antonela non c'era più"

Il 24enne Marko Bakovic sta affrontando in queste ultime ore, i momenti più difficili. La moglie Antonela che aveva sposato solo tre settimane addietro ha perso la vita nell’incidente che si è consumato a Mestre e con lei il piccino che stava portando in grembo. A farsi carico dell’arduo compito di comunicare al giovane l’avvenuta morte della moglie e del figlio non ancora nato sono stati i genitori di Marko che sono partiti da Spalato.

Incidente bus Mestre, il racconto dei genitori di Marko

I genitori di Marko, interpellati da Mera Tomljanović, giornalista della testata croata 24Sata, hanno raccontato che il figlio ricorda dell’incidente: “Ci è stato detto che le sue condizioni sono stabili e abbiamo parlato con lui. Sì, si ricorda dell’incidente”. Il tutto sarebbe avvenuto in momenti in cui Marko continuava a chiedersi dove fosse la moglie. La direttrice dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, Chiara Berti, nel corso del punto stampa ha raccontato che Marko è uno dei feriti che stanno riscontrando il maggiore miglioramento.

Il dramma di Kateryna: “Come sta la mia bambina?”

Nell’incidente di Mestre sono state più di una le famiglie spezzate. Tra questa c’è anche quella della 33enne ucraina Kateryna Sierova che è stata ricoverata in Terapia intensiva a Treviso. Non ce l’ha fatta invece il marito Dmytro Sierov, mentre sta lottando per la sua vita, la loro bambina che è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva pediatrica: “È in una fase critica. Ha avuto un politrauma severo, aggravato da un’ustione importante e ha bisogno di tutto il supporto delle équipe specialistiche”, è quanto ha dichiarato il dottor Alvise Tosoni a “Il Corriere del Veneto”.

I documenti sul cavalcavia di Mestre si trovavano in procura da oltre un anno

Nel frattempo – riporta “Il Gazzettino” – sono emersi dettagli importanti sull’incidente avvenuto a Mestre. I documenti relativi allo stato del cavalcavia sarebbero già stati nelle mani della Procura di Venezia da più di un anno. Non sarebbe chiaro, almeno per il momento, se la Procura avesse già preso in proposito delle decisioni.