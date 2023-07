L’incidente stradale avvenuto a Santo Stefano di Cadore (BL) lo scorso 6 Luglio ha stravolto completamente la vita di un’intera famiglia: nonna, papà e figlio sono stati investiti da un’Audi davanti agli occhi della mamma e del nonno del piccolo. Responsabile dell’accaduto, la cittadina tedesca Angelika Hutter, che era alla guida dell’Audi che ha investito le tre persone.

Incidente Cadore: video mostra la Hutter fare un’inversione prima di travolgere la famiglia

Un video registrato dalle telecamere di sicurezza poste sulla Sr 355 Val Degano, mostra gli attimi appena precedenti al terribile incidente di Cadore. Nelle immagini si può vedere come la Hutter abbia compiuto un’inversione a U prima di instradarsi verso via Udine, il punto esatto in cui andrà a falciare Mattia, Marco e Maria Grazia. La tedesca è ora in arresto e ricoverata in psichiatria all’ospedale di Venezia.

I funerali dei tre deceduti

Nella giornata di ieri, si sono svolti anche i funerali dei tre deceduti. Nella chiesa di Favaro Veneto è entrato per primo il piccolo feretro di Mattia, il bimbo avrebbe compiuto due anni la prossima domenica, seguito da quello del padre Antonello e per ultimo quello di Maria Grazia. Mamma Elena è l’ultima ad entrare in chiesa, piegata dal dolore e sorretta da alcuni presenti: una volta dentro si va a posizionare a fianco dell’altro sopravvissuto, nonno Lucio, e lo tiene per mano.