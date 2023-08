Il cantante sardo Joe Perrino è in gravi condizioni dopo essere rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto a Cagliari. L’uomo è ricoverato all’ospedale Brotzu.

Incidente a Cagliari, auto contro moto: il cantante Joe Perrino è grave

Un violento scontro contro un’auto e la sua moto è caduta sull’asfalto. Il cantante sardo Joe Perrino, nome d’arte di Nicola Macciò, è rimasto vittima di un incidente a Cagliari e si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Brotzu. Lo scontro è avvenuto in via Trieste nella giornata di venerdì 11 agosto. L’uomo era in sella alla sua moto quando ha tamponato un’automobile ed è sbalzato giù dal veicolo. È stato soccorso dall’automobilista e poi dal personale del 118, che lo ha portato in ospedale in codice rosso. La polizia municipale sta effettuando le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente a Cagliari, chi è Joe Perrino

Joe Perrino, nome d’arte di Nicola Macciò, è un cantante sardo molto conosciuto. Nel 1984 ha fondato il gruppo rock dei Mellowtones, che si ispirava soprattutto alla musica di Frank Zappa. Il nome del gruppo, infatti, richiama proprio una delle prime band del grande musicista americano, scomparso nel 1993. Successivamente il cantante sardo ha creato altri gruppi, Elefante bianco e Grog, e si è sempre occupato di musica.