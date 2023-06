Grave incidente tra due auto alle porte del centro storico della città di Carpi: nello scontro ad avere la peggio è stato un uomo di 79 anni.

Scontro tra due automobili a Carpi

Nel pomeriggio di ieri – domenica 4 giugno – intorno alle ore 17:00 si è verificato un incidente alle porte del centro storico di Carpi, in provincia di Modena. Nello specifico, il sinistro è avvenuto in via Catellani, all’altezza del monastero, dove due auto si sono scontrate per ragioni ancora da accertare.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 79 anni, italiano, rimasto incastrato nell’abitacolo della propria vettura e liberato solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, per poi essere affidato ai sanitari del 118.

Le operazioni di soccorso e i rilievi dell’incidente hanno comportato la chiusura al transito di via Catellani per diverse ore.

Le condizioni di salute dei coinvolti

L’anziano ha riportato lesioni molto gravi ed è stato accompagnato in ospedale a Baggiovara dall’ambulanza; non è stato possibile accelerare le operazioni con l’elisoccorso di Bologna a causa del maltempo. L’uomo è ricoverato in Terapia Intensiva in gravi condizioni, ma la prognosi resta ancora riservata.

Ferite lievi, invece, per la donna di 39 anni al volante dell’altra auto.