Matteo Di Pietro, il giovane youtuber alla guida della Lamborghini che ha causato l’incidente di Casal Palocco, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, è stato arrestato.

Matteo Di Pietro è stato arrestato. Il conducente della Lamborghini coinvolta nell’incidente in cui ha perso la vita Manuel Proietti, di soli 5 anni, si trova ai domiciliari. Lo youtuber è indagato per omicidio stradale e lesioni. Nell’incidente erano rimaste ferite anche la madre del bambino e la sorellina, di soli 3 anni. Matteo Di Pietro, fondatore del gruppo di youtuber TheBorderline, era alla guida del Suv che ha travolto la Smart. Sottoposto ai test alcolici e tossicologici, è risultato positivo alla cannabis. Gli investigatori hanno disposto ulteriori esami, più approfonditi, per verificare quando il ragazzo abbia fatto uso di cannabinoidi, se prima di mettersi alla guida o nei giorni precedenti.

L’incidente di Casal Palocco e la sfida social

L’incidente è avvenuto nel quartiere di Casal Palocco, a Roma, mercoledì 14 giugno. La Lamborghini con a bordo i TheBorderline stava procedendo su Via di Macchia Saponata, quando si è scontrata con una Smart guidata da una donna di 29 anni. L’impatto è stato devastante e le due auto sono rimaste distrutte. Nell’incidente è morto il piccolo Manuel Proietti, di soli 5 anni. Ferite anche la mamma e la sorellina di 3 anni. A bordo della Lamborghini Urus erano presenti cinque ragazzi, ovvero i TheBorderline, famoso gruppo di youtuber conosciuto per le challenge e le sfide social. Quel giorno stavano girando l’ennesimo video di una sfida social, quella di passare 50 ore nella Lamborghini senza mai scendere.