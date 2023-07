Incidente Casal Palocco, uno dei tre youtuber è tornato sui social

Ad un mese dal terribile incidente di Casal Palocco, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, lo youtuber Vito Loiacono è tornato sui social network.

Ad un mese dal terribile incidente di Casal Palocco, avvenuto a Roma, lo youtuber Vito Loiacono è tornato sui social network. Il giovane è uno dei cinque ventenni che componevano il gruppo TheBorderline, molto conosciuto su YouTube. Erano a bordo del Suv che ha travolto la Smart su cui viaggiava il piccolo Manuel Proietti, di 5 anni, morto nello schianto, insieme alla sua mamma e alla sua sorellina di soli 3 anni.

Il ritorno di Vito Loiacono sui social network

Vito Loiacono, detto anche Er Motosega, ha pubblicato sul suo profilo personale di Instagram, una storia in cui canta spensierato e sorridente, in riva ad un ruscello insieme alla sua fidanzata. Sul video compare anche la scritta “Ti amo” e in sottofondo si sente la canzone Sorriso, di Calcutta. Dopo l’incidente il suo profilo social era stato sommerso di commenti e critiche, tanto che aveva voluto lui stesso fare una precisazione. “Il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima” aveva scritto.