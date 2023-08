Vito Cascella, assistente dei Modà, è morto a soli 47 anni in un terribile incidente in modo a Cernusco.

Incidente a Cernusco, morto Vito Cascella: l’assistente dei Modà aveva 47 anni

Vito Cascella, collaboratore della band Modà, è andato a sbattere con la sua moto contro un palo in via Cavour, a Cernusco. L’uomo ha perso la vita a soli 47 anni. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi, ma i carabinieri stanno ancora ricostruendo la dinamica per chiarire la causa dello schianto. L’impatto è avvenuto lungo un rettilineo, a 500 metri dalla stazione della metropolitana, all’incrocio con via Pavese.

Incidente a Cernusco, morto Vito Cascella: i messaggi di cordoglio

Decine i messaggi di cordoglio che rimbalzano in piazza e in rete. “Buon viaggio anima libera. Arrivederci Cash”, è il saluto della band all’amico. “Ho perso un fratello – dice Andrea Maggio, ex assessore a Cassina –. Ci conoscevamo da sempre. Il dolore è troppo forte”. Cascella è morto all’Uboldo, poco dopo l’arrivo in ospedale. Le sue condizioni erano disperate, gravissime ferite hanno vanificato ogni tentativo dei medici di salvarlo.