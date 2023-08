A Macerata, un ragazzo di 16 anni è morto dopo aver avuto un incidente: l’adolescente era in sella alla sua bici quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero.

Incidente con la bici a Macerata, morto ragazzo di 16 anni

Nel pomeriggio di mercoledì 9 agosto, un ragazzo di 16 anni di origini pakistane ha perso la vita in un incidente che si è consumato nella zona industriale di Corridonia, in contrada Fonte Lepre. L’adolescente era in sella alla sua bici quando ha improvvisamente perso il controllo della due ruote per cause in fase di accertamento.

Il sinistro si è verificato nella parte finale della strada, in corrispondenza di una curva. Dopo aver perso il controllo della bicicletta, il 16enne si è schiantato contro un albero.

Soccorsi e forze dell’ordine

Sul posto, si sono prontamente recati i sanitari del 118, i carabinieri, gli uomini della polizia locale e i vigili del fuoco. I paramedici hanno tentato di prestare soccorso all’adolescente ma tutti i tentativi di rianimarlo si sono infine rivelati vani. Il ragazzo, quindi, è stato dichiarato morto sul posto. Il decesso è stato provocato dalle gravi ferite riportate a seguito dell’impatto con l’albero.