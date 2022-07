Incidente con la motosega sul balcone: due feriti, morto il cane

Incidente con la motosega sul balcone: due feriti, il cane è rimasto ucciso, è avvenuto a Grugliasco, in provincia di Torino.

Un uomo e una donna di 29 e 27 anni sono stati ricoverati in ospedale dopo aver subito delle gravi ustioni mentre stavano versando della benzina in una motosega. I due si trovavano sul balcone di casa e sono rimasti improvvisamente vittime di un incidente, in quanto c’è stato un ritorno di fiamma, forse causato da una perdita dal serbatoio di cui non si erano accorti.

Una scintilla ha scatenato il disastro. Il cane dei due ragazzi è rimasto ucciso. L’episodio è accaduto Grugliasco (Torino).

Incidente con motosega sul balcone: tutto sarebbe nato da una scintilla

Nel momento in cui è stata avviata la motosega si è generato il disastro, una scintilla è bastata per scatenare un ritorno di fiamma che ha ustionato i due giovani, abitanti a corso Torino. Come informa La Stampa, la fiammata ha investito la piccola tanica di benzina colpendo l’uomo, la donna e il loro cane di razza pastore tedesco.

Non è stato possibile fare nulla per il povero animale, che è morto sul colpo.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’incendio che si è generato è stato definito importante. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno dichiarato l’appartamento inagibile. Sul caso indagano i carabinieri. I due ragazzi sono entrambi ricoverati al Cto. Il più grave è il 29enne che risulta avere ustioni sul 90% del corpo.