Incidente con la Vespa: 23enne in codice rosso

Un brutto incidente si è verificato sulla ex strada provinciale della Catona, nelle vicinanze del campo sportivo alla Chiassa Superiore. Uno schianto che poteva finire in tragedia. Un ragazzo di 23 anni è stato soccorso nella serata di ieri, lunedì 10 aprile 2023, intorno alle 19, dall’ambulanza della Misericordia di Subbiano. Le sue condizioni sono abbastanza gravi, ma non si hanno ulteriori dettagli.

Un ragazzo di 23 anni è stato soccorso dall’ambulanza della Misericordia di Subbiano e poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Donato di Arezzo. Le sue condizioni sono grave, ma non sono stati svelati ulteriori dettagli. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia municipale per effettuare tutti i rilievi del caso. Stanno cercando di ricostruire la dinamica di questo incidente in Vespa, che non ha coinvolto altri mezzi.