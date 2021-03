Un incidente accaduto a Cordenons e le analisi condotte al conducente: i risultati.

Un incidente è avvenuto a Cordenons, in provincia di Pordenone. L’autovettura guidata da un ragazzo è terminata fuori dalla carreggiata. I carabinieri giunti sul posto, dopo i controlli del caso, hanno scoperto che il ragazzo aveva conseguito la patente da due giorni: le analisi hanno invece riscontrato l’assunzione di cannabis e cocaina.

Incidente a Cordenons

Secondo quanto riportato da ilFriuli.it, la polizia avrebbe fermato un 30enne indagato per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Come se non bastasse, inoltre, il ragazzo è stato multato anche per violazioni delle norme anti-Covid: si trovava fuori dalla città di residenza (Spilimbergo) senza un motivo per giustificare lo spostamento.

La causa dell’incidente dovrebbe essere l’alta velocità visto che la vettura si è messa su un fianco a ridosso di una curva.

La vettura ha preso fuoco, il personale sanitario ha soccorso il ragazzo che non ha riportato gravi ferite. Sospesa in maniera cautelare la patente di guida del 30enne.

