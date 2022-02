Incidente d’auto a Grosseto, morto sul colpo un 50enne: era rimasto incastrato tra le lamiere

Sullo svincolo per l'Aurelia, direzione Grosseto, un uomo di 50 anni è morto in seguito a un incidente d'auto. L'uomo era rimasto incastrato tra le la

Nella serata di venerdì 25 febbraio, un 50enne è morto in seguito a un incidente mortale sulla strada provinciale nel comune di Scarlino (Grossetto). L’uomo era rimasto incastrato nelle lamiere.

Grossetto, incidente d’auto: morto 50enne

Sulla strada provinciale del Casone, in provincia di Grosseto, nella serata di venerdì 25 febbraio un uomo di 50 anni è morto in un incidente stradale.

Per lui è stato fatale lo scontro contro un’altra vettura.

L’altro conducente è rimasto illeso, mentre il 50enne purtroppo è rimasto incastrato tra le lamiere. Al loro arrivo sul posto i sanitari hanno potito solo constatare il decesso.

In seguito la zona è stata occupata dai Vigili del Fuoco, l’automedica di Follnica e dai carabinieri per gli accertamenti. Si indaga sulle cause dellos contro, ma al momento rimane molto probabile l’ipotesi dell’errore umano.

Troppi incidenti sull’Aurelia

Due giorni lo stesso destino infausto era toccato a un 37enne, investito nella zona di Vallemaggiore, in prossimità dello svincolo sull’Aurelia, non lontano da Grosseto Sud.

Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, l’uomo si trovava sulla corsia, ma non si è capito il motivo della sua presenza in quello svincolo.

Sul posto in seguito sono intervenuti la Croce Rossa e la Polizia Stradale di Grosseto che hanno certificato il decesso e aperto un’indagine per capire le cause dell’incidente.