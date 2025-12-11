Incidente da brividi, paracadutista resta appeso alla coda dell'aereo

Roma, 11 dic. (askanews) – Un volo da brividi, fortunatamente finito bene. Le autorità australiane hanno diffuso il video in cui si vede un paracadutista rimasto appeso a circa 4.600 metri di altezza dopo che il suo paracadute si è impigliato nella coda dell’aereo da cui si stava lanciando.

L’incidente avvenuto a Sud di Cairns KERNZ durante un’acrobazia aerea, risale a settembre, ma le immagini sono state rilasciate ora dall’Autorità di controllo della sicurezza dei trasporti.

Il paracadutista è sopravvissuto. Un operatore ha filmato la scena: il paracadute di riserva di uno dei partecipanti al lancio si è attivato dopo che la maniglia si è impigliata nell’ala dell’aereo. Il paracadutista è stato scaraventato all’indietro, con le gambe che hanno colpito il mezzo, mentre il paracadute di riserva arancione si avvolgeva intorno alla coda.

É rimasto a penzoloni nel vuoto, poi è riuscito a tagliare le corde del paracadute di riserva con un coltello a gancio e si è liberato, aprendo il paracadute principale e riuscendo ad atterrare. “Sebbene non fosse obbligatorio, al momento dell’incidente il paracadutista aveva un coltello a gancio attaccato alla cinghia sul torace, che gli ha permesso di tagliare abbastanza corde del paracadute di riserva fino a staccarlo” ha spiegato Sarah Fien, a capo delle indagini. “Avere un coltello a uncino fissato al contenitore del paracadute può salvare la vita in caso di apertura prematura del paracadute di riserva. Questa indagine ricorda inoltre a chi effettua operazioni di paracadutismo l’importanza di indossare un paracadute d’emergenza e di sapere come aprirlo”.