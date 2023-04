Incidente Ciro Immobile: "Il tram è passato con il rosso" ma il tranviere so...

Le versioni sull'incidente di Ciro Immobile che chiamano in causa due differenti scenari su cui indaga la Polizia

Le parole chiave del botto al Ponte Matteotti di Roma sono due: “paura” e “semaforo”, sull’incidente dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile ci sono infatti due versioni discordanti che dovranno essere vagliate dalla Polizia di Roma Capitale. La Land Rover Defender del capitano della Lazio è andata come noto distrutta dopo l’impatto con il mezzo Atac della linea 19 e sulla dinamica ci sarebbe una sorta di giallo.

Incidente ad Immobile, le due versioni

A poche centinaia di metri di distanza dallo stadio Olimpico a Roma c’è dunque una verità da chiarire rispetto a due verità emerse, ciascuna per parte. L’auto del centravanti della Lazio, una Land Rover Defender scura con a bordo entrambe le figlie, Michela e Giorgia, rispettivamente si è scontrata con un tram, il numero 19. Passato lo spavento per le conseguenze sanitarie adesso la faccenda va letta in punto di responsabilità e la dinamica di quanto avvenuto. Perché? Perché ci sono due versioni discordanti: da un lato c’è Immobile che sostiene che il tram 19 che si è scontrato con la sua Land Rover Defender sia passato con il rosso.

Cosa dice il bomber e replica del tranviere

Dall’altro invece c’è il 55enne tranviere alla guida che sostiene il contrario. Cioè che il suo semaforo era verde e che aggiunge che Immobile andava troppo veloce. A questo punto la sola strada è quella di indagini di polizia che facciano cardine non solo sulle testimonianze ma sulle immagini delle telecamere di sorveglianza e su quelle della rete semaforica della Capitale. Ecco perché i due mezzi saranno sottoposti a perizia per cercare anche di accertare la velocità a cui viaggiavano.