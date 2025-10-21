Incidente di intossicazione alimentare in Buryatia: oltre 120 persone colpite

Nella regione siberiana della Buryatia, si è sviluppata una preoccupante crisi sanitaria, con oltre 120 persone che hanno segnalato sintomi di malattia a seguito di un significativo episodio di intossicazione alimentare. Le autorità sanitarie locali hanno collegato questo focolaio a pasti pronti venduti da una specifica catena di supermercati, sollevando preoccupazioni riguardo agli standard di sicurezza alimentare nella zona.

La situazione è rapidamente degenerata, con il numero dei casi confermati che è aumentato drasticamente da 89 a 121 in meno di 24 ore, secondo l’agenzia regionale per la tutela dei diritti dei consumatori, Rospotrebnadzor. La maggior parte degli individui colpiti ha cercato assistenza medica durante il fine settimana, mostrando sintomi compatibili con infezioni intestinali acute. Le indagini iniziali hanno già confermato la presenza di Salmonella in almeno 11 casi.

Tracciamento della fonte del focolaio

Il focolaio è stato individuato in pasti prodotti da Vostok, un produttore alimentare responsabile della fornitura di circa 2,5 tonnellate di pasti pronti ogni giorno alla catena di supermercati Nikolaevsky. Questa rivelazione ha sollevato serie domande sulle pratiche igieniche e le normative di sicurezza seguite dai produttori alimentari nella regione.

Violazioni sanitarie e conseguenze

Durante un’ispezione, le autorità hanno scoperto significative violazioni dei requisiti sanitari presso lo stabilimento di produzione di Vostok. Di conseguenza, l’azienda ha subito un’interruzione temporanea delle sue operazioni di cibo pronto e un totale di 6,4 tonnellate di prodotti potenzialmente contaminati sono stati sequestrati sia dai punti vendita che dai magazzini. Questa azione evidenzia l’urgenza di una supervisione più rigorosa dei protocolli di sicurezza alimentare.

Ripercussioni legali e indagini in corso

Alla luce delle gravi implicazioni sanitarie derivanti da questo incidente, la filiale regionale del Comitato Investigativo della Russia ha avviato procedimenti legali contro un manager di produzione di Vostok. Il manager è accusato di produzione di cibo non sicuro, che avrebbe causato danni significativi ai consumatori. Se riconosciuta colpevole, potrebbe affrontare una pena detentiva fino a sei anni.

Misure investigative

Come parte dell’indagine, le forze dell’ordine hanno condotto perquisizioni presso il sito di produzione e raccolto prove riguardo alle accuse contro Vostok. Un video rilasciato dal Comitato Investigativo mostrava un dipendente mentre ispezionava casse di alimenti confezionati, mentre un altro stava redigendo un rapporto insieme al manager di produzione, sottolineando la gravità della situazione.

Fortunatamente, la maggior parte dei pazienti colpiti dal focolaio risulta essere in condizioni stabili mentre l’indagine continua. Le autorità sanitarie locali stanno lavorando diligentemente per contenere la situazione e prevenire ulteriori casi, sottolineando l’importanza di rispettare le normative sulla sicurezza alimentare per proteggere la salute pubblica.

Questo incidente rappresenta un monito delle potenziali pericoli associati alle malattie di origine alimentare e la necessità critica di misure di sicurezza alimentare rigorose. Mentre l’indagine si sviluppa, la popolazione della Buryatia spera in risoluzioni rapide e in standard di sicurezza migliorati nel settore alimentare.