Incidente domestico a Cremona, uomo precipita dal tetto di casa: è grave

Un uomo è rimasto vittima di un incidente domestico quando, nel pomeriggio di venerdì 13 gennaio, è caduto dal tetto di casa dopo aver perso l’equilibrio mentre stava svolgendo dei lavori. Il drammatico episodio si è verificato a Volongo, in provincia di Cremona.

Sul posto, si sono prontamente recati i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso all’uomo.

Fortunatamente, secondo quanto riferito da Cremona Oggi, il soggetto non è in pericolo di vita nonostante le gravi ferite riportate a seguito della caduta. Sull’accaduto, intanto, stanno indagando le forze dell’ordine al fine di determinare l’esatta dinamica del sinistro.

Tragedia anche a Milano

Nella stessa giornata di venerdì 13 gennaio, si è verificato anche un altro incidente, segnalato in via Triboniano a Milano. Un operaio di 54 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo essere precipitato in un’autocisterna.

L’allarme è stato dato dai colleghi dell’uomo che hanno prontamente contattato i soccorsi.

In via Triboniano, si sono presto recati i paramedici a bordo di un’ambulanza e di un’automedica. Il 54enne è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza con gravi traumi alla testa e al torace. Mentre si attende di scoprire se l’operaio sia fuori pericolo, le forze dell’ordine stanno indagando al fine di determinare eventuali responsabilità e stanno raccogliendo le testimonianze fornite dai colleghi del 54enne.