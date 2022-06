Incidente domestico a San Cataldo: donna scivola mentre fa le pulizie e cade nel vuoto

A San Cataldo, provincia di Caltanissetta, una donna di 38 anni è caduta nel vuoto mentre faceva le pulizie nella giornata del 2 giugno 2022: è grave.

Un gravissimo incidente domestico si è consumato a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, nella giornata di giovedì 2 giugno 2022, nello specifico una donna di 38 anni è precipitata nel vuoto mentre stava facendo le pulizie in casa, adesso è ricoverata e le sue condizioni destano preoccupazione.

San Cataldo, donna cade nel vuoto mentre fa le pulizie in casa

Una donna di 38 anni è stata protagonista di un incidente domestico che si è consumato tra le mura delle sua abitazione sita in via Babbaurra, a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.

La 38enne è caduta nel vuoto mentre stava pulendo una finestra per cause ancora tutte da acccertare.

San Cataldo, donna cade nel vuoto mentre pulisce una finestra: le sue condizioni

Le condizioni della donna sono apparse sin da subito critiche agli operatori del 118, che sono tempestivamente intervenuti sul posto dopo aver ricevuto una chiamata d’emergenza.

La 38enne è stata immediatamente soccorsa e poi trasportata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, qui è stata ricoverata nel reparto di rianimazione.

San Cataldo, la 38enne è stata trasferita all’ospedale Cannizzaro di Catania

La donna protagonista del grave incidente domestico ha riportato un trauma cranico con conseguente emorraggia cerebrale e un trauma alla colonna vertebrale, nonchè varie lesioni e fratture.

Inizialmente la 38enne è stata ricoverata in rianimazione all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, ma in seguito i medici hanno ritenuto opportuno trasferirla al reparto di neurochirurgia dell’Ospedale Cannizzaro di Catania, le sue attuali condizioni di salute sono considerate piuttosto gravi, ma nel complesso stabili.