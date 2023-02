Incidente domestico per Cristina Scabbia: il volto della cantante si è ustionato con l'olio bollente

Incidente domestico per Cristina Scabbia: il volto della cantante si è ustio...

Incidente domestico per Cristina Scabbia: il volto della cantante si è ustio...

Incidente domestico per Cristina Scabbia: il volto della cantante si è ustio...

Disavventura domestica per Cristina Scabbia. Il volto della cantante è stato sfigurato dall'olio bollente mentre stava cucinando.

Disavventura da dimenticare per la cantante dei Lacuna Coil Cristina Scabbia.

ll volto dell’artista si è ustionato con l’olio bollente mentre stava cucinando. A renderlo noto la stessa artista che su Instagram ha mostrato il volto segnato dalle ferite causate dall’ustione: “Mi sono bruciata la faccia cucinando e adesso c’è la mappa dell’Europa sulla mia faccia (Non provate a rifarlo a casa). Grazie per tutti i dolci messaggi che ho ricevuto. Vi amo tutti!”, è quanto ha scritto.

Incidente domestico per Cristina Scabbia: “Sembro la mappa dell’Europa”

La cantante dei Lacuna ha raccontato ai suoi follower quali sono le sue condizioni: “Volevo farvi vedere com’è la situazione perché molti di voi si sono preoccupati, grazie per tutti i messaggi. In questo momento sono lucida perché ho messo degli unguenti per mantenere la pelle idratata […] Ed ecco il risultato, sembro la mappa dell’Europa. Ci dovrebbe essere l’Italia da qualche parte, forse da questo lato”.

“Potevo perdere l’occhio”

Non ultimo Cristina Scabbia ha spiegato che per lei sarebbe potuto finire peggio: “Sono stata fortunata, potevo perdere l’occhio”. Ha infine osservato: “Molti brutti incidenti sono domestici, perché la casa è il posto in cui ci sentiamo più sicuri e quindi abbandoniamo tutte le precauzioni perché ci sentiamo intoccabili. Tutto sommato sto bene, poteva andare molto molto peggio”.