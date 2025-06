Incidente drammatico: microcar si ribalta a Roma, quattro giovani in

Una microcar è stata protagonista di un incidente drammatico la scorsa notte nel quartiere Parioli a Roma. Erano circa le 2 quando il veicolo, con a bordo tre ragazzi e una ragazza, si è ribaltato in viale Bruno Buozzi. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, trasportando i giovani in ospedale in codice rosso. Le condizioni dei feriti sono critiche e la situazione resta allarmante.

Il momento dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la microcar era omologata per due persone, ma i ragazzi, tutti del 2007, viaggiavano in quattro. Questo dettaglio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulle cause del ribaltamento. La polizia locale del Gruppo Parioli è sul posto per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto. Perché erano così tanti a bordo di un veicolo così piccolo?

Le conseguenze per i giovani

I quattro giovani sono stati trasportati in diverse strutture ospedaliere. I loro genitori, allertati, si trovano in ansia, in attesa di notizie sui loro ragazzi. Testimoni riferiscono di aver sentito un forte rumore e di aver visto il veicolo ribaltarsi. “È stato terribile, non ci aspettavamo una cosa del genere nella nostra zona”, racconta un vicino di casa.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire i minuti precedenti all’incidente. C’erano altre auto coinvolte? Quali fattori hanno contribuito a questo drammatico ribaltamento? Domande che rimangono senza risposta e che alimentano la preoccupazione nella comunità.

Il quartiere Parioli, noto per la sua tranquillità, si trova ora sotto shock. Un incidente che potrebbe cambiare le vite di questi giovani e delle loro famiglie. Gli sviluppi sono attesi con trepidazione, mentre la polizia continua a indagare.