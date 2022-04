Incidente per Eva Henger e Massimo Caroletti in Ungheria: le prime parole del marito della showgirl postate su Twitter dalla terapia intensiva.

Incidente per Eva Henger e Massimo Caroletti in Ungheria: a quanto si apprende, le due persone che viaggiavano nell’altra auto coinvolta nel sinistro stradale sono decedute.

Incidente Eva Henger e Massimo Caroletti: “Ricoverati in due diversi ospedali”

Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in un grave incidente automobilistico che si è consumato in Ungheria.

Alla guida dell’auto, si trovava Eva Henger. In seguito al violento impatto, marito e moglie hanno riportato ferite che ne hanno reso necessario il ricovero. Secondo quanto riferito dal direttore artistico dell’agenzia che segue la showgirl a Fanpace.it, Paolo Pasquali, Henger e Caroletti sono stati ricoverati in due strutture differenti situate a circa 300 chilometri l’una dall’altra.

Contrariamente alla showgirl e al consorte che hanno riportato traumi lievi, la coppia che viaggiava a bordo della seconda vettura coinvolta nell’incidente è andata incontro a una sorte ben più tragica.

Alessi: “Morte le due persone che viaggiavano nell’altra auto”

Sulla base delle informazioni sinora disponibili, il direttore di Novelle 2000 Roberto Alessi ha rivelato in collegamento video con Pomeriggio Cinque che la coppia di anziani che si trovava nella seconda auto non è sopravvissuta al drammatico sinistro. L’uomo e la donna, rispettivamente di 70 e 68 anni, hanno perso la vita a causa dei traumi riportati dopo lo scontro.

In particolare, Alessi ha dichiarato: “La coppia è morta sul colpo, mentre Eva e Massimiliano sono stati salvati dalla cintura di sicurezza”.

Jennifer sull’incidente della madre Eva Henger

L’incidente avvenuto in Ungheria è stato commentato dalla figlia di Eva Henger e Massimiliano Caroletti, Jennifer, che ha postato un messaggio sui social chiedendo di non insultare la sorella, Mercedesz Henger, in procinto di prendere parte a L’Isola dei Famosi.

A questo proposito, la ragazza ha scritto: “Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati ma io non ero in macchina e sto bene.

Ora vorrei solo dire di smettere di insultare Memi, lei parte per l’Isola ed è vero ma è preoccupatissima come tutti quanti per nostra madre. Quindi, smettetela di insultarla. Grazie a chi lo farà”.

Il tweet di Caroletti sull’incidente: “Siamo stati travolti da un’auto, abbiamo molte fratture”

A poche ore dalla notizia dell’incidente, Massimiliano Caroletti ha condiviso un messaggio su Twitter per raccontare quanto accaduto. Il marito di Eva Henger, infatti, ha scritto: “Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere ai tanti messaggi ricevuti. Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali… ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima”.

Rispetto alla dinamica dell’incidente, l’imprenditore ha spiegato che non si è trattato di uno scontro frontale e ha rivelato: “Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite per l’affetto! Questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km. Daje amore mio, non si molla mai”.