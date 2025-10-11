Incidente Fatale a Forni di Sopra: Errore nella Caldaia Causa Tragedia

Un drammatico evento ha scosso la comunità di Forni di Sopra, dove un incidente domestico ha portato alla morte di due persone. La causa principale di questa tragedia è stata identificata in un errore di installazione della caldaia, che ha rilasciato monossido di carbonio nell’ambiente domestico. La situazione si è rivelata fatale per una donna di 66 anni e suo marito di 73 anni, entrambi colpiti dalla fuoriuscita di questo gas letale.

La dinamica dell’incidente

La notte tra il 25 e il 26 dicembre 2024, la caldaia della coppia è stata accesa per la prima volta dopo un periodo di inattività. Purtroppo, il tubo di scarico dei fumi non era stato fissato correttamente, causando il distacco immediato della tubazione. Questo errore ha portato alla diffusione di una quantità pericolosa di monossido di carbonio all’interno della loro abitazione.

Le conseguenze mortali

Patrizia Pontani, la donna coinvolta, è deceduta sul colpo a causa dell’intossicazione, mentre il marito, Maurizio Chisciotti, ha lottato per la vita per due settimane in ospedale, prima di arrendersi alle conseguenze dell’esposizione al gas tossico. Questo evento ha lasciato una profonda cicatrice nella vita della loro figlia, Laura, che è riuscita a salvarsi grazie a un messaggio inviato al fidanzato. Quest’ultimo ha immediatamente allertato i soccorsi, permettendo alla giovane di mettersi in salvo affacciandosi alla finestra.

Le indagini e le responsabilità

In seguito alla tragedia, la Procura di Udine ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose, iscrivendo cinque persone nel registro degli indagati. Ieri, davanti al giudice per le indagini preliminari, si sono presentati nove periti esperti. Dalle loro valutazioni è emerso in modo inequivocabile che il tubo di scarico era stato montato senza il giusto ancoraggio alla parete, contribuendo così all’incidente fatale.

Le implicazioni legali

Le indagini mirano a chiarire le responsabilità legali di chi si è occupato dell’installazione della caldaia e a garantire che simili eventi non si ripetano in futuro. La sicurezza nelle abitazioni è fondamentale, e questo incidente funge da monito sull’importanza di seguire le normative e le prassi corrette durante l’installazione di impianti a rischio. La morte di Patrizia e Maurizio non deve essere dimenticata, ma deve servire a mettere in luce la necessità di controlli rigorosi e di formazione adeguata per chi lavora nel settore.

Riflessioni sulla sicurezza domestica

La tragica fine di questa coppia mette in evidenza un problema serio e spesso sottovalutato: la sicurezza domestica. Ogni anno, incidenti come questo si verificano a causa di installazioni non corrette e della mancanza di attenzione ai dettagli. È essenziale che i cittadini siano consapevoli dei rischi legati all’uso di apparecchiature a gas e che si rivolgano a professionisti qualificati per ogni intervento. La vita di Patrizia e Maurizio è stata spezzata, ma la loro storia può servire da lezione per tutti noi.