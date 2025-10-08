Incidente fatale a Milano: vittime e dettagli sull'accaduto

Incidente stradale mortale a Milano

Milano è stata teatro di un tragico incidente stradale questa mattina, intorno alle 8:30. Due veicoli si sono scontrati violentemente in via Roma, causando la morte di due persone sul colpo.

Le forze dell’ordine sono arrivate rapidamente sul posto e hanno attivato i soccorsi. Il Servizio di Emergenza Sanitaria ha dichiarato le vittime, rispettivamente di 30 e 45 anni.

I primi rilievi indicano che uno dei veicoli procedeva a velocità sostenuta, ma le indagini sono ancora in corso.

AGGIORNAMENTO ORE 10:15: Sul posto confermiamo che il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Gli agenti stanno conducendo interrogatori con i testimoni oculari per chiarire la dinamica dell’incidente.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45: La Polizia Locale ha chiuso l’area per le indagini. Si prevede che la situazione torni alla normalità solo nel pomeriggio.

Le autorità locali invitano a prestare attenzione e a evitare la zona. Al momento, non ci sono ulteriori informazioni sulle possibili cause dell’incidente.