Una persona è morta giovedì 18 agosto dopo che un treno si è schiantato contro un semirimorchio, provocando delle esplosioni.

Giovedì 18 agosto un treno si è schiantato contro un semirimorchio, provocando delle esplosioni. Il bilancio è di una persona morta nell’incidente.

Incidente ferroviario a Kingsburg, forti esplosioni: un morto

Giovedì 18 agosto un treno si è schiantato contro un semirimorchio, provocando fiamme ed esplosioni e causando la chiusura di molte strade.

L’incidente è avvenuto sui binari della ferrovia nell’area di Sierra e Simpson, fuori dall’autostrada 99. Un testimone ha riferito di aver visto il semirimorchio sui binari e le sbarre di attraversamento del treno cadere sul cofano. Pochi istanti dopo il treno si è schiantato contro il camion, provocando fiamme ed esplosioni. Gli investigatori hanno confermato che nell’incidente è morta una persona, ma stanno ancora indagando per capire il motivo per cui il camion era così lontano sui binari.

“Il treno stava viaggiando in direzione sud attraverso la città e il camion era diretto a ovest. E a questo punto non sappiamo cosa sia successo per farlo passare tra le sbarre” ha dichiarato il tenente Shaun Stephens della polizia di Kingsburg.

Denso fumo nero e strade chiuse

Le foto della polizia di Kingsburg e diversi video di testimoni mostrano un denso fumo nero che si alza dalle fiamme sui binari del treno.

Il fumo poteva essere visto da miglia di distanza. La polizia ha indicato quali strade e quali incroci sono stati chiusi, esortando le persone ad evitare quelle aree per consentire al personale di emergenza di rimettere in sicurezza la scena.