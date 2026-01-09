Incidente ferroviario a Roma: treno deraglia vicino alla stazione di Termini

Un treno regionale è deragliato a Roma, vicino alla stazione di Termini, provocando disagi significativi.

Roma, 9 gennaio 2026 – Questa mattina, intorno alle 8:30, si è verificato un incidente ferroviario nei pressi della stazione di Termini, dove un treno regionale è deragliato. I primi rapporti indicano l’assenza di feriti gravi, ma la circolazione ferroviaria è stata interrotta, causando notevoli disagi per i pendolari.

I fatti

Le autorità locali hanno attivato i soccorsi e sono in corso indagini per determinare le cause del deragliamento.

Testimoni oculari hanno riferito di aver udito un forte rumore prima che il treno uscisse dai binari.

Le conseguenze

La situazione ha generato ritardi in tutta la rete ferroviaria, con treni cancellati e deviazioni nel servizio. I pendolari sono invitati a controllare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.