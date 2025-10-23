Incidente ferroviario in Lombardia con quattro feriti

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Lombardia, con un treno regionale deragliato e quattro feriti.

Un incidente ferroviario si è verificato in Lombardia, nei pressi di Milano. Quattro persone sono rimaste ferite quando un treno regionale deragliato ha colpito un ostacolo sulla linea. I soccorsi sono stati immediati e sono stati inviati diversi mezzi di emergenza sul luogo dell’incidente.

I fatti

Il treno, partito da Milano e diretto a Bergamo, ha perso il controllo in una curva.

Secondo fonti ufficiali, la causa potrebbe essere un guasto tecnico. I feriti sono stati trasportati all’ospedale per accertamenti.

Le conseguenze

Le operazioni di soccorso sono ancora in atto. Le autorità ferroviarie hanno avviato un’indagine per determinare le cause del deragliamento. Gli utenti sono invitati a seguire gli aggiornamenti sulla situazione dei trasporti nella regione.