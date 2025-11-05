Incidente ferroviario in Lombardia: un morto e diversi feriti

Incidente ferroviario in Lombardia: un morto e diversi feriti

Un grave incidente ferroviario in Lombardia ha portato alla morte di una persona e a diversi feriti.

Milano – Un tragico incidente ferroviario si è verificato nella mattinata di oggi in Lombardia, causando la morte di un passeggero e ferendo altre dieci persone. Il treno regionale è deragliato all’altezza di una stazione nei pressi di Milano, costringendo le autorità a interrompere il servizio nella zona.

I fatti

Le forze dell’ordine e i tecnici delle ferrovie stanno esaminando le cause dell’incidente.

Secondo fonti ufficiali, potrebbero esserci problemi strutturali sulla linea.

Le conseguenze

Squadre di soccorso sono arrivate rapidamente sul posto per assistere i feriti. Alcuni di loro sono stati trasportati in ospedale, mentre le operazioni di recupero continuano. Si prevede un aggiornamento ufficiale nelle prossime ore.