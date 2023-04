Incidente ferroviario in Olanda, un morto e decine di feriti

Voorschoten, 4 apr. (askanews) – Grave incidente ferroviario in Olanda intorno alle tre e mezzo della notte. E’ accaduto a Voorschoten, cittadina tra Amsterdam e l’Aja. Nell’incidente una persona è morta e decine sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Secondo una prima ricostruzione il treno passeggeri con circa 50 persone a bordo è deragliato dopo aver urtato una gru posizionata vicino ai binari. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche anche un treno merci. Le squadre di soccorso sono immediatamente corse sul posto per estrarre i feriti dalle carrozze danneggiate dall’incidente.