Incidente ferroviario sulla Torino Milano, chi sono i 5 operai morti

Torino, 31 ago. (Adnkronos) – Aveva 22 anni il più giovane dei 5 operai morti nella notte sulla linea ferroviaria Torino Milano, investiti da un treno che viaggiava a 160 km orari. I 5 addetti alla manutenzione, che stavano lavorando sui binari, sono stati .

Le cinque vittime, tutti dipendenti della società Sigifer di Borgo Vercelli, sono: Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli; Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli.

Le vittime, a causa del forte impatto, sono decedute sul colpo. L'area è dotata di sistemi di videosorveglianza dalle cui registrazioni la Procura di Ivrea conta di acquisire importanti elementi per le indagini. A seconda dell'esito degli accertamenti, le salme saranno affidate ai familiari per le successive esequie, come disposto dall'Autorità giudiziaria intervenuta sul posto.