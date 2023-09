In queste ore si indaga sulle cause dell'incidente delle Frecce Tricolori. Una delle ipotesi riguarda uno stormo di uccelli.

In queste ore si sta indagando sulle cause della tragedia di Caselle, che ha provocato la morte di una bambina di cinque anni. Come riportato da SkyTg24, si sta cercando di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente delle Frecce Tricolori. “Quello che si è osservato in volo e che è stato riportato è un impatto con volatili. Purtroppo questo è successo nella fase di decollo dove la quota è minima, quindi gli aeroplani sono in fase di decollo e la velocità anche” ha dichiarato Urbano Floreani, capo della comunicazione dell’Aeronautica Militare, a SkyTg24. L’ipotesi al momento più accreditata è proprio quella dello stormo di uccelli.

Il pilota, come dichiarato da Floreani, ha provato tutte le manovre per riaccendere il motore, senza successo. “Ha pilotato l’aeroplano in una zona disabitata all’interno del recinto aeroportuale. Purtroppo l’impatto ha fatto in modo che alcuni resti del velivolo superassero la recinzione e purtroppo è accaduta una tragica fatalità” ha aggiunto l’esperto, sottolineando che dalle immagini si comprende che è stata una coincidenza dovuta ad un impatto con i volatili, che ha scatenato una vera e propria tragedia.

Incidente Frecce Tricolori: le parole del testimone

A causa dello schianto ha perso la vita la piccola Laura, di soli 5 anni. I genitori Paolo Origliasso, 49 anni, e la moglie Veronica Vernetto, 41 anni, sono disperati. Hanno provato in tutti i modi a salvare la figlia ma le fiamme sono state troppo veloci. Pezzi dell’aereo precipitato hanno investito la Ford Fiesta della famiglia, provocando la tragedia. “Ho sentito un grande botto” ha ripetuto Paolo Origliasso, sotto shock. La famiglia stava tornando a casa, a San Francesco al Campo, dietro la pista dell’aeroporto di Caselle. I due genitori hanno cercato di proteggere i propri figli. Quello di 12 anni si è salvato ed è ricoverato in rianimazione all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La piccola di 5 anni purtroppo non ce l’ha fatta.

“Erano disperati perché non sono riusciti a tirare fuori la bambina” ha spiegato il testimone che ha assistito alla scena dalla sua abitazione. “Non potevamo fare niente, c’erano fiamme dappertutto. Dalla pista i vigili del fuoco cercavano di buttare acqua da questa parte, oltre la recinzione ma non c’è stato niente da fare” ha aggiunto. I due genitori hanno riportato ustioni sul 4 e sul 13 per centro del corpo e si trovano al Cto di Torino. “I genitori sono sotto choc, hanno solo detto di avere udito un grosso rumore e nient’altro” ha dichiarato il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle. “Dal punto di vista medico la loro situazione è sotto controllo. Ora la nostra psicologa li prenderà in carico” ha aggiunto.