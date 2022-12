Un uomo è in coma, in gravi condizioni, e un altro ferito in modo meno grave, a causa di un incidente frontale tra due auto, avvenuto lungo la strada provinciale Rivoltana, nel territorio comunale di Truccazzano, a Milano.

Incidente frontale lungo la Rivoltana: un uomo in coma

Un uomo è finito in coma, in gravissime condizioni, e un altro è rimasto ferito in modo meno grave, a causa di un incidente frontale tra due auto, avvenuto lungo la strada provinciale Rivoltana, nel territorio comunale di Truccazzano, in provincia di Milano. Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo le 9 nella mattinata di martedì 13 dicembre. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato subito quattro mezzi di soccorso sul posto.

Il bilancio dell’incidente

I feriti, due 60enni, sono stati immediatamente presi in carico dal personale sanitario. Il più grave dei due era incosciente, è stato intubato e portato con l’elisoccorso al San Gerardo di Monza, in condizioni gravissime. Il paziente meno grave è stato portato con l’ambulanza in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano. I carabinieri della Compagnia Pioltello hanno gestito il traffico ed effettuato i rilievi. Presenti anche i vigili del fuoco con un paio di strade.

La circolazione lungo la strada provinciale ha subito diversi rallentamenti.