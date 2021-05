Incidente Giugliano-Lago Patria tra un’auto e un furgone: Salvatore Vitale morto a 56 anni

Terribile incidente a Giugliano-Lago Patria, dove un'automobile si è scontrata contro un furgone. Salvatore Vitale, di 56 anni, ha perso la vita.

Incidente Giugliano Lago Patria: morto Salvatore Vitale

Un grave incidente è avvenuto sulla Domiziana, all’altezza dello svincolo di Giugliano-Lago Patria, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 maggio 2021. Un incidente mortale, in cui ha perso la vita Salvatore Vitale. Si tratta di un uomo di 56 anni, originario della vicina Qualiano. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo di 56 anni stava viaggiando a bordo di un furgone Fiat Doblò quando, per cause ancora da accertare, si è scontratocontro una Mini Cooper.

Incidente Giugliano Lago Patria: lo schianto

Lo schianto è stato molto violento e sul posto sono arrivati immediatamente sia i sanitari del 118 che i vigili del fuoco, che hanno estratto entrambe le persone che erano all’interno dei veicoli, che erano completamente distrutti. Per Salvatore Vitale non c’è stato nulla da fare. Sul luogo in cui è avvenuto l’incidente sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, per cercare di capire con precisione la dinamica dell’incidente e per stabilire eventuali responsabilità.

A Qualiano, cittadina che si è stretta nel lutto, Salvatore Vitale era molto conosciuto.

Incidente Giugliano Lago Patria: continuano gli accertamenti

