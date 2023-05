«L’inseguimento in macchina quasi catastrofico di Harry e Meghan è avvenuto perché i due erano troppo avari per pagare un hotel» è la rivelazione shock delle fonti sull’incidente a New York della coppia formata dal duca e la duchessa di Sussex. La coppia avrebbe chiesto una camera scontata presso il Carlyle (l’hotel preferito della defunta principessa Diana), ma non sarebbe stata accontentata.

Ecco perché non volevano svelare la loro destinazione

Secondo fonti delle forze dell’ordine, il direttore del lussuoso albergo situato nei pressi di Madison Avenue si sarebbe rifiutato di applicare uno sconto ai due (e alla madre di lei che era con loro). Pertanto, combattuta, la coppia avrebbe deciso di fermarsi per la notte a casa di un amico nell’Upper East Side. Qui la spiegazione: quando martedì sera i paparazzi hanno iniziato a inseguirli dal teatro Ziegfeld – in quello che il loro portavoce ha definito un «incessante inseguimento durato più di due ore» – i due non hanno voluto ricondurre i fotografi a casa dell’amico e rivelare dove avrebbero passato la notte.

Le parole della fonte

Una delle fonti delle forze dell’ordine di New York City ha dichiarato a conferma a Page Six: «Avrebbero dovuto prendere un hotel per la sicurezza di tutti. Invece volevano spendere poco e hanno preferito un posto gratis dove alloggiare».