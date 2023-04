Incidente Immobile, l'avvocato: "Non andava veloce"

L’avvocato di Ciro Immobile, Erdis Doraci, è tornato a parlare dell’incidente del calciatore della Lazio, difendendolo dalle voci che lo accusano.

Ciro Immobile interrogato: continua a sostenere la sua innocenza

L’avvocato di Ciro Immobile, Erdis Doraci, è tornato a parlare dell’incidente del calciatore della Lazio, avvenuto lo scorso 16 aprile in zona Prati, a Roma. Nel frattempo, ieri – giovedì 27 aprile – Ciro è stato di nuovo ascoltato dai Vigili. E la sua versione non cambia: semaforo verde, e quindi innocente.

In corso non c’è nessuna indagine, solo perizie, per il risarcimento in sede civile dei 12 feriti lievi coinvolti nello scontro. Nel frattempo sono allo studio i due veicoli, suv e tram, per capire dinamica dell’incidente e velocità.

Le parole dell’avvocato di Ciro Immobile

Erdis Doraci continua a sostenere il numero 17 biancoceleste, condividendo la sua versione dei fatti: