L’incidente risale allo scorso 13 Aprile, quando un operaio che stava facendo manutenzione in autostrada venne investito sul tratto di A1 nei pressi di Roma Sud.

Operaio investito sulla A1: la dinamica dell’incidente

Erano circa le 21:20 della sera del 13 Aprile quando l’operaio venne investito in autostrada da un uomo che non si è fermato a prestargli soccorso. L’addetto alla segnaletica fu trasferito d’urgenza al pronto soccorso del policlinico Tor Vergata di Roma in prognosi riservata con gravi fratture multiple. Dopo quasi un mese dall’incidente, l’operaio sta meglio, ma dell’uomo che lo ha investito non c’è traccia.

Caccia al pirata della strada: le parole degli avvocati

Gli avvocati dello studio medico e legale che si sta occupando del caso hanno spiegato come hanno intenzione di procedere. Michele Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo hanno raccontato che: “È stata sporta dalla famiglia della vittima una denuncia alle autorità per l’identificazione dell’investitore, fuggito dal luogo dell’incidente. Apprendiamo che l’uomo, R.O., è in lenta ripresa, anche se l’impatto è stato estremamente violento. Attendiamo che le indagini facciano il loro corso. Chiaramente siamo a disposizione della magistratura per fornire ogni elemento utile all’individuazione del pirata della strada. Seguiamo la vicenda con molta attenzione. La nostra azione muove su una duplice prospettiva: avviare tutte le azioni necessarie per tutelare il malcapitato sia nei confronti dell’investitore (responsabile civile) sia nei confronti dell’Inail per l’infortunio sul lavoro occorso. Non si può rischiare di perdere la vita mentre si è intenti al lavoro. Il lavoro è dignità e sicurezza, per cui non trascureremo alcun dettaglio.”