Incidente in A1, operaio travolto e ucciso dal camion mentre era al lavoro sulla corsia di emergenza

Un drammatico incidente stradale si è consumato all’innesto tra la A1 e la A15, in prossimità di Parma: il violento scontro tra due mezzi ha provocato la morte di un operaio.

Incidente in A1, operaio travolto e ucciso dal camion: lo schianto

Nel primo pomeriggio di lunedì 13 settembre, poco prima delle ore 15:00, è stato segnalato un incidente in autostrada, nelle vicinanze dell’innesto tra la A1 e la A15, nei pressi di Parma. Il tragico episodio si è verificato nel momento in cui un camion ha improvvisamente travolto il veicolo a bordo del quale si trovava un operaio, a lavoro sulla corsia d’emergenza disposta lungo il tratto autostradale. In seguito allo schianto, l’operaio è deceduto sul colpo dopo essere stato investito dal mezzo pesante.

Incidente in A1, operaio travolto e ucciso dal camion: le dinamiche

Le dinamiche dell’incidente sono in fase di accertamento ma, sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, si ipotizza che l’operaio morto stesse conducendo un autocarro verso un cantiere situato lungo l’Autosole quando è stato brutalmente investito da un camion all’altezza del chilometro 104, nel tratto autostradale in corrispondenza del quale si trova il casello di Parma e il bivio per l’A15 noto come Parma- La Spezia.

L’operaio lavorava in qualità di dipendente di una società impiegata presso Autostrade per l’Italia ed era intento a segnalare la presenza di un cantiere predisposto lungo la corsia di emergenza. In questo frangente, l’autocarro dell’uomo è stato travolto da un camion che viaggiava in direzione Milano.

Secondo quanto riferito sinora, il mezzo pesante ha improvvisamente sbandato mentre si trovava in prima corsia, inducendo il mortale sinistro e provocando la prematura scomparsa dell’operaio.

Incidente in A1, operaio travolto e ucciso dal camion: forze dell’ordine e soccorsi

Sul luogo del sinistro, si sono recati gli agenti della polizia stradale, il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I paramedici, in particolare, hanno tentato di prestare soccorso all’operaio: nonostante tutti gli sforzi compiuti, tuttavia, ogni tentativo di rianimare l’uomo si è rivelato vano.

In seguito all’incidente, le forze dell’ordine hanno provveduto a interrompere la circolazione in direzione nord, nel tratto compreso tra Parma e il bivio per la A15. Lungo il tratto autostradale chiuso, è stata segnalata la presenza di una coda di 4 chilometri di traffico.