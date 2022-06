Incidente in A1, tir carico di candeggina si ribalta e prende fuoco: un morto e sei feriti

Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la A1: un camion carico di candeggina si è ribaltato e ha preso fuoco.

Tragedia lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli dove, nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno 2022, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Tra i veicoli coinvolti vi sono un’auto e due mezzi pesanti.

Incidente stradale in A1

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 4 nel tratto tra Modena Sud e Valsamoggia. Secondo quanto ricostruito, uno dei camion si è ribaltato perdendo parte del suo carico (candeggina) e innescando un principio d’incendio. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso del conducente di uno dei due mezzi pesanti.

Troppo gravi per lui le ferite riportate durante il sinistro, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori.

Ferite meno critiche invece per altre sei persone che si trovavano a bordo degli altri due veicoli.

Incidente stradale in A1: ripercussioni sul traffico

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Bologna e Modena, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza i mezzi, la Polizia stradale e il personale della direzione 3° tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. In mattinata si registravano ancora tre chilometri di coda in direzione Milano in corrispondenza dell’uscita di Valsamoggia, quattro in direzione Bologna in corrispondenza dell’uscita di Modena Nord e sette in direzione Bologna in corrispondenza dell’uscita di Modena Sud.