Incidente in A12, camion si schianta contro il guardrail e finisce nella carreggiata opposta

Un tratto dell'autostrada A12 è chiusa al traffico a causa di un incidente. Un camion si è schiantato contro il guardrail.

Un incidente causato da un camion ha bloccato la circolazione sulla A12. Lunghe code dalle prime luci del mattino. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per far ripartire il traffico.

Incidente sull’autostrada A12, camion si schianta contro il guardrail

Non è chiaro cosa abbia portato il camionista a causare un incidente molto pericoloso e quasi fatale. Per quanto riguarda la dinamica del sinistro, sembra che il camion si sia schiantato contro un guardrail finendo nella carreggiata opposta a quella del suo senso di marcia. Fortunatamente non sono state coinvolte altre vetture e al momento non ci sono vittime.

I soccorsi e la chiusura dell’autostrada

Il conducente del camion è ferito ed è stato traportato in codice gialle al pronto soccorso dell’ospedale di La Spezia.

Il tratto della A12 interessato è quello tra Brugnato e La Spezia in direzione sud. Le forze dell’ordine hanno chiuso l’autostrada ed hanno fatto uscire i mezzi a Brugnato obbligandoli a proseguire sulla Aurelia, sulla quale si segnalano chilometri di coda a causa dell’eccessivo transito di veicoli e mezzi pesanti.