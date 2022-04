Un uomo di 68 anni è morto a causa di un incidente avvenuto a Casalecchio lungo la A14: la sua auto è stata tamponata da due camion.

Tragedia lungo l’Autostrada A14, all’altezza di Casalecchio, dove nella giornata di giovedì 14 aprile 2022 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 68 anni. La sua auto è rimasta schiacciata tra due camion e per lui non c’è stato nulla da fare

Incidente in A14 a Casalecchio

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 17:30 in direzione Ancona. Secondo quanto reso noto, Giuseppe Viscomi (questo il nome della vittima, originaria di Monterotondo ma di casa a Sasso Marconi) stava viaggiando a bordo della sua Citroen quando, incolonnatosi nella coda, avrebbe subito un tamponamento e sarebbe stato schiacciato tra due mezzi pesanti.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto, che si sono rivelate fatali e hanno impedito ogni sforzo di rianimazione da parte degli operatori. Meno gravi invece i traumi riportati dalla sua compagna, 61 anni, seduta al lato del passeggero e accompagnata in ospedale.

Incidente in A14 a Casalecchio: indagini in corso

Presenti sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polstrada e il personale di Autostrade. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per diverse ore per consentire i rilievi da parte delle autorità utili a ricostruire la dinamica dei fatti e ad accertarne eventuali responsabilità.