Incidente in A14 oggi, camion si ribalta: chiuso tratto stradale, ferito il conducente

L'autista di un camion è rimasto ferito a causa di un incidente in A14: per diverso tempo il tratto in direzione Sud è rimasto chiuso al traffico.

Paura lungo la A14, dove nella mattinata di mecoledì 19 gennaio 2022 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un camion e reso necessaria la chiusura del tratto in direzione Ancona: il conducente del mezzo pesante è stato trasferito in ospedale con serie lesioni.

Incidente stradale in A14 tra Riccione e Cattolica

I fatti ssi sono verificati intorno alle 7 nel tratto compreso tra i caselli di Riccione e Cattolica. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di un camion avrebbe perso il controllo del veicolo che si è ribaltato andando ad invadere tutte e tre le corsie di marcia e bloccando di fatto il traffico verso sud.

Immediato l’allarme ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno constatato la gravità delle ferite riportate dall’autista del camion.

Dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasferito d’urgenza presso l’ospedale Bufalini di Cesena.

Incidente stradale in A14: indagini in corso

Presente sul luogo dell’incidente anche la polizia Autostradale che ha effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Mentre erano in corso le operazioni, ha inoltre chiuso l’autostrada istituendo l’uscita obbligatoria a Riccione. In breve tempo, data l’ora di punta, sono stati segnalati almeno due chilometri di coda e pesanti disagi sulla viabilità ordinaria.