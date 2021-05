Incidente in A14 tra auto e moto vicino al casello dell’autostrada: Andrea Santini morto a 24 anni

Un grave incidente avvenuto vicino l’A14 è costato la vita ad un ragazzo di 24 anni. Impatto fatale per il giovane morto in ospedale.

Un grave incidente è costato la vita a un ragazzo di 25 anni vicino il casello dell’A14 durante la mattinata di martedì 25 maggio 2021. L’impatto mortale è accaduto vicino Vasto, la vittima è Andrea Santini che si trovava a bordo di una moto.

Incidente sull’A14, un morto

Secondo quanto riportato da Leggo l’automobile avrebbe tagliato la strada al ragazzo in moto, poi lo schianto letale. Il motociclista di Casalbordino, provincia di Chieti, stava percorrendo la Provinciale 54.

Incidente sull’A14, coinvolta vettura e moto

Una Hyundai Cona, guidata da un 57enne, stava in quel momento imboccando il casello dell’autostrada. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Ortona che hanno bloccato il traffico per consentire il soccorso dei feriti e le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.

Incidente sull’A14, la ricostruzione

Stando ai primi riscontri delle forze dell’ordine, la vettura proveniva dal senso opposto e avrebbe invaso la carreggiata per poi dirigersi verso l’autostrada.

La vittima lavorava all’interno di un’azienda agricola di famiglia ed era un grande appassionato di moto. Purtroppo a bordo della sua Honda Hornet di colore blu. Il ragazzo è stato portato in ospedale a Pescara, ma è morto dopo poco tempo.

Le ferite e le gravissime lesioni al cranio sono state letali per la vita del ragazzo.

