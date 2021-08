Incidente in A2 tra Eboli e Battipaglia: ferite tre donne, tutte ricoverate in ospedale

L’autostrada A2 è stata teatro di un incidente che ha coinvolto un mezzo a bordo del quale vi erano tre donne: il racconto della vicenda.

L’autostrada del Mediterranneo (A2) è stata teatro di un incidente stradale. L’impatto si è verificato tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia durante la giornata di lunedì 23 agosto 2021. A perdere il controllo è stato un mezzo con a bordo tre donne.

Incidente sull’A2, cosa è accaduto

Le persone a bordo del mezzo sono rimaste ferite a causa dell’incidente avvenuto sull’autostrada A2. La donna che stava guidando la vettura è stata trasferita in ospedale a Eboli con un trauma al bacino. Per le altre due ferite varie ferite riportate in diverse zone del corpo. Nel frattempo è giunta sul posto la polizia che ha fatto tutti i rilievi del caso per comprendere la dinamica dell’impatto. Due donne sono originarie della provincia di Salerno, la ragazza è di Treviso.

Le condizioni delle tre non sarebbero gravi.

Incidente sull’A2, i dettagli

Soltanto un’automobile è la protagonista dell’incidente. La Fiat Marea è sbandata facendo un testacoda dopo aver perso il controllo. La corsa del mezzo è terminata contro un guardrail che delimita la carreggiata. Diverse le ipotesi che vanno dalla possibile disattenzione al guasto del veicolo. Nel frattempo sul luogo dell’incidente è giunto anche il personale dell’Anas che ha rimosso la Fiat Marea, oltre a mettere in sicurezza la carreggiata.

Dopo le operazioni di ripristino, il tratto è stato riaperto al traffico.

Incidente sull’A2, non è l’unico caso

L’autostrada del Mediterraneo, così come altre alterne di lunga percorrenza, non sono nuove a episodi di tale genere. Tragedia della strada in Calabria, dove un operaio è stato travolto e ucciso sull’autostrada A2 all’altezza di Pizzo Calabro. L’uomo faceva parte di una squadra addetta alla manutenzione che era all’opera sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, per la precisione all’altezza di Francavilla Angitola, nei pressi dello svincolo di Pizzo.

Un altro sinistro mortale è avvenuto sempre sul tratto lucano dell’A2 a Nemoli, in provincia di Potenza. Uno scontro ha coinvolto due auto e un tir: il bilancio è di due morti e 4 feriti. L’impatto mortale ha causato uno schianto improvviso che ha coinvolto due auto e un tir. A scontrarsi sono state una Fiat Panda e una Ford Cupra, insieme al mezzo pesante, proprio all’interno della galleria. L’impatto sarebbe avvenuto in direzione sud, a pochi chilometri dall’uscita di Lauria Nord.