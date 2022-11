Brutto incidente in A23, all'altezza di Pietratagliata, in direzione Tarvisio. Un furgone si è schiantato contro la barriera. Il bilancio è di 8 ferit

Nelle prime ore di oggi, intorno all’1.30, si è verificato un incidente lungo l’autostrada A23 all’altezza di Pietratagliata, in direzione Tarvisio.

Un furgone è andato a schiantarsi contro la barriera. Il bilancio è di 8 feriti, tra cui due bambini.

Incidente in A23, furgone si schianta contro la barriera: 8 feriti, tra loro anche due bambini

Intorno all’1.30 di notte, oggi 16 novembre, si è verificato un incidente lungo l’autostrada A23 all’altezza di Pietratagliata, tra le due gallerie in direzione Tarvisio.

Un furgone si è schiantato contro la barriera e il bilancio è di 8 feriti, tra cui alcuni bambini. Il conducente del furgone, per cause da accertare, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è finito contro una barriera new jersey. Sono subito stati allertati i soccorsi.

Una persona è in condizioni serie

Sul posto sono arrivate tre ambulanze e l’elisoccorso. A bordo del furgone viaggiavano otto persone, cittadini stranieri, che sono tutti rimasti feriti.

Una persona è stata portata con l’elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ed è in condizioni serie, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Altre sette persone, tra cui due bambini, sono state portate all’ospedale di Tolmezzo con le ambulanze. Hanno riportato ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.